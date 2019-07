A los gritos y empujones, Payo impide juramento de Torres Kirmser

Raúl Torres Kirmser no pudo jurar ante el Congreso como representante de la UNA ante el Consejo de la Magistratura, porque el senador Paraguayo Cubas se opuso a los gritos y tuvo que ser atajado por dos de sus colegas para no llegar hasta el exministro. No obstante, en otra sesión esta misma mañana, volverán a intentar cumplir con el trámite.