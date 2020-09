Jean Pierre Perrier es un paciente recuperado de COVID-19. A través de las redes sociales brindó su testimonio e instó a no automedicarse, a seguir con las medidas de prevención y a no creer en los conspiradores.

El ingeniero agrónomo Jean Pierre Perrier, propietario de la empresa Proriego (de sistemas de riego inteligente), dio a conocer su caso mediante las redes sociales, donde expuso que dio positivo al virus hace 23 días. Si bien tuvo una buena evolución de los síntomas, el lunes 24 de agosto tuvo que internarse ante la incapacidad de respirar. Ahora de vuelta recibió el alta y se está recuperando lentamente.

Según cuenta, estuvo cinco días internado en el Ineran, donde los médicos y enfermeras le brindaron la mejor atención que tuvo en su vida. “El conocimiento que tienen es increíble, manejan muchos procedimientos para contrarrestar la forma en la cual actúa el virus”.

El empresario mencionó que su contagio fue sin nexo y nadie de su entorno dio positivo. “Yo como muchos relajé las normas de seguridad y me contagié”, rememora.

“Este virus tiene una alta tasa de contagio, igual al virus de cualquier gripe normal, pero su forma de actuar es devastadora. No da casi síntomas pero te rompe por dentro. Yo consulte al tercer día de mi primer síntoma, ya tenía trombosis general y 20% de los pulmones afectados”, dijo.

El hombre recomienda que ante algún síntoma, se acuda al médico y se solicite análisis de sangre que contengan los parámetros Ferritina, Dimero D y PCR, aparte hemograma completo, una placa radiografíca y electrocardiograma, en el caso de ser hipertenso.

“Si la placa sale bien, entonces excelente. Si aparece algo anormal, hay que hacer una tomografía urgente. Según lo que se encuentra se empieza el tratamiento en forma inmediata. No se debe esperar a tener el resultado del hisopado para empezar el tratamiento, todo lo anterior ya da muestras claras si el virus ya está en nuestro cuerpo. La medicación aconsejada es según cada paciente y según la forma que esté atacando el virus. No hay una medicación mágica, no se automediquen, se pierde tiempo valioso, y tal vez ya sea tarde”, advirtió.

“Ninguna de las porquerías que salen en Youtube funcionan, ni el famoso MMS (solo sirve como lavandina), hoja de guayaba, jugo de sapo, piel de elefante, nada de nada, ningún remedio yuyo que curó a la vecina sirve. Lo único que sirve es consultar al primer síntoma y hacer los pasos que cité arriba. No sean necios”, agregó.

También comentó que vio terribles imágenes en el Ineram durante su estadía. “Vi gente de todo tipo llegando con los pulmones destrozados a causa de no haber consultado a tiempo. No lleguen a ese estado. Todos los idiotas que piensan que esto es una conspiración están locos”, añadió.

“Cuídense carajo, esto no es joda. No crean en los idiotas de los terraplanistas, conspiranoicos etc. Hay muchos idiotas hablando por internet, gente ignorante sin ninguna preparación académica, no se dejen guiar por esos idiotas”.

Por último recomendó tener en las viviendas un oxímetro para ir midiendo la cantidad de oxígeno en la sangre. Aquí te contamos qué son y cómo usarlos. Además instó a seguir utilizando el tapabocas, realizar el correcto lavado de manos y mantener el distanciamiento físico.