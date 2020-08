En el programa La Nueva República (Universo 970 AM), el analista político Carlos Mateo Balmelli sostuvo que en Paraguay se tomaron medidas muy equivocadas y hubo un “mesianismo médico” para hacer frente al coronavirus. Lamentó que el Gobierno no piense en lo que hará en la post pandemia.

“Esta pandemia hubiera sido el momento de ofrecer soluciones, pero que no nos mientan. No podemos reducir el presupuesto de Salud porque sería suicida”, comentó además el entrevistado.

Señaló que el Paraguay no tiene solo al Covid como problema, sino que se percibe que el gobierno no tiene un enfoque para estimular a la economía. “No están preparados para gobernar o siguen pagando favores electorales, no existen ideas claras, nadie mencionó Itaipú y eso es clave para reactivar la economía”, acotó.

“Acá hubo un holocausto laboral y el Gobierno no acusa recibo, por Dios. (…) No nos estamos dando cuenta de la explosión social que se dará, necesitamos que el presidente hable con seriedad, gobierne y piense en la post pandemia”, remarcó.

Balmelli aseguró que desea que Mario Abdo termine su mandato, pero resaltó que el mandamás ya obtuvo mucho crédito y debe asumir la conducción del país con la seriedad necesaria.

