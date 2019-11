Tras salir de la sede del Ministerio Público, Leticia Bóbeda explicó que presentó un escrito en el que manifiesta su interés de colaborar con la investigación y que se pone a disposición de la justicia paraguaya para lo que hubiera lugar.

“Entregué el teléfono celular que es lo que me atañe a mí, porque a mí me atribuyen mensajes en donde le dan un contexto y un sentido que no son, (…) no tengo nada que ocultar, vengo con la verdad”, advirtió Bóbeda.

Responsabilizó al Ministerio Público Federal (Brasil) de manipular el contenido de su teléfono y pidió que así como el vecino país se inmiscuye en los asuntos de Paraguay invocando tratados internacionales, también la Fiscalía paraguaya comience de oficio una investigación al respecto.

Según la abogada, lo presentado por la Fiscalía brasileña está editado y armado para sostener la hipótesis que fueron construyendo en relación a la supuesta gestión de la misma para sobornar al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, con la suma de 2 millones de dólares.

En cuanto a los honorarios que percibió como defensora legal de Messer, sostuvo que eso forma parte del secreto profesional, pero que aun así remitirá una copia a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Consultada sobre las relaciones comerciales de Messer con Horacio Cartes contestó que desconoce los vínculos de su defendido y que solamente se enfocó en su trabajo.

LO QUE DICE EL DOCUMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL SOBRE BÓBEDA

"La investigada es abogada e hija del senador paraguayo José Manuel Bobeda y habría sido sindicada por ROQUE, para DARÍO, como la persona influyente del Gobierno. De acuerdo con la autoridad policial, LETICIA habría sido contratada por DARÍO en junio del 2018 HASTA LA DETENCIÓN DE ÉL EN JULIO DE ESTE AÑO, para cuidar la situación del fugitivo en Paraguay, incluyendo un pago al ministro del Interior con la finalidad de evitar la extradición del investigado al Brasil."