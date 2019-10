El nuevo ministro del Interior, Euclides Acevedo, anunció que no permitirá que se vulnere el derecho de terceros a circular y advirtió que no acatará los cierres de rutas y calles en su gestión.

“Yo te puedo asegurar, para mí es clarita la cuestión, yo estoy de acuerdo con las movilizaciones y protestas, pero el derecho de terceros no puede ser vulnerado para nada, cierre de rutas, eso conmigo no va a caminar, que se enoje quien enoje”, expresó el nuevo elegido para la cartera del Interior, Euclides Acevedo, en conversación con la 730 AM.

El exsenador, quien ya conversó sobre algunos temas con Juan Ernesto Villamayor, aclaró que cualquier ciudadano puede manifestarse de forma pacífica, pero sin impedir que los demás circulen.

En cuanto al método que piensa utilizar para cumplir esta premisa, Acevedo adelantó que una cosa es el uso de la violencia y otra la utilización de la fuerza y en tal sentido le consta que la Policía cuenta con personal capacitado para el efecto.

“Señor, usted manifiéstese pacíficamente, putee contra quien quiera, pero usted no me cierra la ruta, porque el derecho al tránsito es un derecho constitucional, no negociable, ni siquiera discutible”, concluyó.

Euclides confirmó que el presidente Mario Abdo Benítez le pidió ocupar el cargo, por lo que ya será una cuestión de trámite el anuncio oficial de sus designación en el transcurso de esta semana.