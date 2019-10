A criterio del economista Santiago Peña, la iniciativa de adelantar el pago de aguinaldo, no es la mejor opción para impulsar la economía. Dijo además que el Gobierno debería enfocarse en el tratamiento del PGN 2020 y las medidas de contención para el siguiente periodo fiscal.

Unas trece empresas privadas anunciaron que pagarán aguinaldo adelantado para hacerle frente a la recesión económica, a pedido de los propios empleados.

Al respecto el analista económico y exministro de Hacienda, Santiago Peña, dijo que no es la mejor alternativa para alentar el consumo. “En mi opinión, adelantar el aguinaldo no es una opción”, expresó en comunicación con Universo 970 AM.

En ese sentido, recordó la coyuntura del 2015 y dijo que en ese entonces, en una situación similar a la actual, su posición fue la de impulsar la economía y no trasladar el ingreso (aguinaldo) que ya está marcado. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, subrayó Peña.

El extitular de Hacienda indicó también que ya desde hace varios meses viene advirtiendo la situación, con mayor insistencia desde el mes de mayo. “Creímos que iba a ser un buen año, pero se nos escapó la tortuga”, agregó.

Expresó además que el Gobierno debería analizar las medidas a ser tomadas para repuntar el año que viene, ya que lo que hay es un problema de caja. “No hay capacidad de financiar los gastos corrientes, que van creciendo en mayor proporción. Esto es lo que nos puede llevar a una cesación de pago”, precisó.

Sobre el punto, indicó que el gran desafío es la discusión del Presupuesto y las medidas de contención del crecimiento del gasto corriente.

“Acá lo único que queda es que haya conciencia de la clase política representada en el Parlamento, que entiendan que el Presupuesto es una herramienta muy poderosa para construir, pero también para destruir la economía”, siguió Peña.

Asimismo, anunció que el próximo año habrá un crecimiento tras la recuperación de la producción de la soja y la energía, pero eso no significa que vaya a haber una real recuperación económica.