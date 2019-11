El ministro del Interior, Euclides Acevedo, manifestó que la acusación de la justicia brasileña contra el expresidente Horacio Cartes, "no aguanta el más mínimo análisis jurídico". Dijo además que esto podría desencadenar en una consecuencia política innecesaria.

“Los que sabemos y la mayoría de las personas que siguen con atención el proceso, evidentemente no tiene ninguna consistencia jurídica, salvo que haya algo que no sepamos y está muy oculto, pero así como está, la verdad de las cosas, no aguanta el más mínimo análisis jurídico”, manifestó el ministro del Interior, Euclides Acevedo, en comunicación con Radio 1000.

El ministro no descartó que exista una especie de “alimentación política” en el Brasil, pero sería entrar en el campo de la especulación. “De momento no tiene ninguna consistencia jurídica”, expresó.

Acevedo indicó además que esto podría llevar a consecuencias políticas para nuestro país. “Lo que produce es una especie tembladeral sin mayor sustento, y se cae en el fondo de la especulación que induce a la crispación social y la crispación política que termina afectando la tranquilidad política y social de la República y nosotros no nos podemos dar el lujo de ninguna inestabilidad sin sustento”, subrayó el ministro.

La justicia brasileña ordenó la prisión del expresidente de la República, Horacio Cartes, por supuestas vinculaciones con Darío Messer. La acusación fue basada en una carta supuestamente escrita por el empresario al exmandatario, en el que se le solicitaba unos 500 mil dólares para solventar los gastos de su defensa jurídica.