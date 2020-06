En entrevista con C9N, el doctor Carlos Schaerer criticó duramente que se siguen usando algunos de los productos que proveyó la empresa Imedic SA, del clan Ferreira, al Instituto de Previsión Social (IPS), pese a que constataron casos de pacientes que empeoraron tras someterse a cirugías y no tener efecto los antibióticos suministrados.

“Esta empresa hizo fraude, rayando lo criminal, se sacó del IPS algunos medicamentos, pero otros siguen en la farmacia. ¿Por qué debemos seguir con estos antibióticos sospechados de no tener los componentes necesarios para su efectividad? En dos casos (dos niños menores) no hubo el efecto esperado, esperamos que como cualquier tratamiento antibiótico haga sus efectos, pero no se consiguió. Pedimos contar con otros antibióticos que tengan la certificación”, indicó.

Schaerer lamentó que por esta denuncia hubo llamadas de atención y amenaza con sumario administrativo. “Estoy haciendo lo correcto, lo que corresponde, los colegas no quieren meterse por temor a ser sancionados, pero en uno de los casos los familiares están analizando denunciar por negligencia médica”, advirtió.

El doctor cuestionó además que Vigilancia Sanitaria y el IPS tienen responsabilidad en esta situación por no implementar un buen control de calidad de los productos importados por “las roscas mafiosas que se instalan en el Ministerio de Salud e IPS”.

“Ya se les imputó a los representantes pero nosotros seguimos usando sus productos. Saquen para que nos quedemos tranquilos”, rogó el médico.