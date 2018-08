La Policía Nacional prevé un fuerte dispositivo de control para la asunción de Mario Abdo Benítez y anuncia que velará por el cumplimiento de la ley del Marchódromo. Los que deseen movilizarse en las inmediaciones del Palacio y de los puntos establecidos para el traspaso, no podrán hacerlo.

La jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Crio. Elisa Ledesma, recordó que desde esta tarde ya se realizarán los bloqueos y despejes de calles cercanas al gran evento de mañana.

“La Policía hará control preventivo a nivel país, por lo que pedimos que salgan munidos de sus documentos, que se acerquen y participen de los festejos”, dijo la Crio Ledesma en entrevista con la 970 AM.

En cuanto a las normativas aclaró que todas las leyes vigentes serán aplicadas, entre ellas, la del marchódromo, que habla de comunicar a la Policía sobre la intención de manifestarse, en un plazo no menor de 24 horas.

Ledesma recordó que habrá calles específicas que permanecerán cerradas y en las cuales no podrá manifestarse nadie. “Si quieren optar por otras calles que no sean Estados Unidos, Presidente Franco, Oliva, etc, pueden hacerlo”, aclaró la jefa policial.

La ley del marchódromo estipula que no se podrán hacer reuniones ni manifestaciones frente al Palacio de Gobierno ni los cuarteles militares y policiales. También prohíbe el bloqueo de calles, puentes, vías férreas o caminos públicos.