Un total de 1.200.000 dosis de vacuna antigripal estarán disponibles en todos los vacunatorios del país, orientado al grupo vulnerable: 50% de las vacunas son dosis pediátricas y el resto, dosis adulta. La aplicación de esta vacuna evita la ocurrencia de casos graves y sus complicaciones, así también, reduce el riesgo de internación y salva vidas.

Soraya Araya, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), detalló en entrevista con la radio Universo 970 AM que este martes comienza la etapa 1 de la vacunación contra la influenza, la cual está dirigida al personal médico y personas mayores de 60 años, previo agendamiento. Esta etapa irá hasta el 27 de abril.

La segunda etapa irá del 28 de abril al 12 de mayo y estará enfocada en niños de 6 a 35 meses, niños con enfermedades de base, embarazadas y enfermos crónicos.

La tercera será del 13 de mayo en adelante, y estará abocada para dar cobertura a los periodistas, policías, militares, docentes, penitenciarias, trabajadores aeropuertos y otros.

Las personas que tienen problemas para movilizarse y no pueden ir al vacunatorio pueden agendar al (021) 298 640 para que un equipo vaya hasta sus viviendas. Aquí la lista de los vacunatorios que atenderán por agendamiento y los horarios de atención . Para conocer todos los centros de vacunación, hacer clic aquí.

Araya aseguró que la persona que tiene COVID-19 pero es asintomática (no presenta los síntomas de la enfermedad) no corre ningún riesgo al aplicarse la vacuna contra la influenza. También indicó que aquella que se aplique no se enfermará, como habitualmente se teme.

Julio es el mes con mayor casos de influenza, por lo que la idea es vacunar a las personas antes del pico, para evitar colapso en servicios de salud.

De acuerdo a los históricos, según refirió el Dr. Guillermo Sequera, director General de Vigilancia de la Salud, en los últimos cinco años, el incremento de afecciones respiratorias se registra a partir de la segunda quincena de abril.

En el país existe una variedad de virus respiratorios circulantes todo el año, siendo los predominantes la influenza y el virus sincitial respiratorio. También se observa otra variedad de virus, pero en menor proporción, como el caso del adenovirus, metanemovirus y otros.

Sequera recordó que en el 2019 se reportaron alrededor de 900.000 consultas vinculadas a síntomas respiratorios en todo el sistema de salud. De estas, 9.000 pacientes requirieron hospitalización, 1.200 fueron ingresados a terapia intensiva y 120 fallecieron. Declaró que más del 50% de estos decesos hacen referencia al virus de la influenza y un menor porcentaje al virus sincitial respiratorio.