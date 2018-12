Mediante un posteo en su cuenta de Facebook, la intendenta separada negó que haya dejado la administración con cuentas en rojo. “Hoy han llegado al colmo de mentir alevosamente, es algo tan burdo ya que los documentos y cuentas bancarias son públicas y de acceso a todos. Llegan al colmo de la caradurez y la poca vergüenza cuando mienten sabiendo que hay documentos que hablan de la realidad que sostenemos”, resaltó.

Sandra McLeod aseguró que dejó todas sus obligaciones al día, incluido salarios de funcionarios, cumpliendo con el calendario de pagos taxativamente y que ello obra en los documentos contables. Para el efecto, compartió las cuentas bancarias.

“Les he dejado dinero en caja, pero ahora estas personas han tomado el municipio por asalto, porque hasta hoy no fui notificada por nadie. Hablan del pasivo y por qué no hablan del activo y el resultado que eso arroja. Porque para calumniar deben omitir la verdad”, remarcó.

Señaló que ahora la interventora es la responsable de cumplir con las obligaciones municipales. “Lo quisieron a como de lugar, pues demuestren que lo harán, paguen sueldos y aguinaldos, como siempre lo hemos hecho nosotros. Estaremos observando que así lo hagan. Háganse cargo de su responsabilidad junto con los concejales que han impulsado este caos para esta ciudad trabajadora”, añadió.

INTERVENTORA SE RATIFICA

Ante las declaraciones de McLeod, la interventora Carolina Llanes ratificó que existen inconvenientes para pagar los haberes de los funcionarios por el mal manejo del municipio.

En charla con radio Monumental dijo que la administración asegura que dejó 4 mil millones en caja, pero que al discriminar ese monto solo se cuenta con G. 1.540 millones para gastos corrientes (salarios), el restante se trata de “dinero que no se puede tocar”, como por ejemplo el Fonacide.

Según Llanes, el monto requerido para el pago de salario del mes de noviembre es de G. 5.428, lo que ocasiona un saldo negativo de G. 3.888 millones.

“El estado financiero lo hemos obtenido del propio director financiero de la municipalidad, de las certificaciones de los bancos con los que el municipio está operando. Nosotros no inventamos nada”, mencionó.

La interventora aseguró que no se quedarán de brazos cruzados y que ya maneja varias alternativas para el pago de haberes, como ser aplicar mayores impuestos.

Por otra parte contó que ayer inició un censo para actualizar los datos de los funcionarios y corroborar si hay o no planilleros. Hasta el momento acudieron ante ella unos 583 trabajadores, de los cuales muchos dijeron desconocer cuál es su salario, su dependencia y desde hace cuánto están en la institución, de acuerdo con Llanes.