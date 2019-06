El ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, resaltó que el sector campesino sigue sin dar a conocer la lista de los productores que poseen deudas. Aclaró que el Estado no comprará las deudas por la adquisición de motos, ventiladores o automóviles.

Los campesinos regresan y marchan contra mismas promesas incumplidas. Actualmente están apostados sobre las calles Fulgencio Yegros y 25 de Mayo, frente a la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El titular de dicho ente estatal, Denis Lichi, manifestó que los labriegos habían solicitado 40 millones de dólares para un plan de inversión, pero que les dejó en claro que su institución maneja un presupuesto anual de 70 millones de dólares, de los cuales al cubrir todos los gastos corrientes y compromisos asumidos, para el apoyo a la agricultura solo posee 10 millones de dólares.

Entonces los campesinos bajaron sus pretensiones y aceptaron los 10 millones, según contó la autoridad. Añadió que luego él informó a los manifestantes que iban a empezar a trabajar con 1 millón de dólares pero que no aceptaron esa suma de dinero.

“Hay muchos productores que de forma individual ya se acercaron a las instituciones bancarias a refinanciar sus deudas. (…) Cada año piden lo mismo (refinanciamiento de deudas), pero nunca presentan la lista. El año pasado tampoco presentaron, no sé si tienen o cuál es el motivo. Fácilmente se pueden comprar los créditos de los bancos y podemos negociar los que fueron judicializados, solo tienen que ser deudas del sector productivo. El Gobierno no te va a comprar la deuda porque sacaste una moto, ventilador o un auto y no pudiste pagar”, indicó.

EL ACUERDO INCUMPLIDO

Los campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) dan una semana de tiempo para que el Gobierno cumpla con el acuerdo firmado el pasado mes de marzo.

“Queremos un diálogo sincero y un documento que favorezca el cumplimiento inmediato de lo acordado. Estamos esperando y toda esta semana tenemos tiempo para dialogar y si no hay novedad nos sentimos obligados a tomar medidas de fuerza”, indicó el dirigente campesino Jorge Galeano, en charla con la 1080 AM.

El 29 de marzo pasado, las agrupaciones campesinas lograron arrancar un acuerdo al gobierno. Uno de los puntos consignaba entonces la promesa de promulgar una ley de protección y recuperación de la agricultura familiar.

Otro señalaba el acceso a la tierra para mejores condiciones de vida, el Ejecutivo se comprometió a recuperar los excedentes de tierras fiscales, con lo que se buscaba frenar las ocupaciones.

El tercer punto afirmaba un acuerdo para el uso de inmuebles que están en poder de la Secretaría Nacional de Bienes y Comiso, a favor de sintechos. También la regularización de asentamientos campesinos y urbanos por parte de personas no sujetas a la reforma agraria.

Otro compromiso incumplido según los labriegos, es el de la refinanciación o reestructuración de créditos vencidos.