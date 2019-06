“Tengo que seguir precautelando la garantía de que las 1800 viviendas serán para la gente de los bañados y las transferencias se darán dentro del marco estricto de la ley. Estamos caminando seguro”, firmó Mario Ferreiro, intendente municipal ante lo dicho por Dany Durand, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) sobre las trabas puestas desde la intendencia para el avance de las obras de viviendas sociales.

Durand, afirmó ayer que parte de las viviendas para baña­denses, cuyas construccio­nes estaban previstas en Asunción, serán edificadas en Mariano Roque Alonso debido a las “trabas” que pone la comuna capitalina que lidera Mario Ferreiro. Los recursos corresponden a una donación de la Repú­blica de Taiwán (de 66 millo­nes de dólares) que está en riesgo de perderse por la demora en su ejecución.

Sobre el crédito de Taiwán, Ferreiro aclaró que no es un dinero que depende de la firma del intendente, está disponible para el Estado paraguayo y que es el gobierno quien determina donde utilizarlos.

“Hay una confusión, el dinero de Taiwán no está en una valijita esperando que el intendente diga sí o no, así no funcionan las cosas, está disponible para el país y es el gobierno el que decide dónde aplicar esos montos”, señaló en contacto con radio UNO.

Sobre el proyecto de viviendas en Laguna Pyta aseguró que aún están en etapa de estudio de una posibilidad concreta, se deben definir perímetros con Catastro y el sistema con el que se trabajará.

Al respecto, aclaró que en la semana estuvieron trabajando sobre eso con Durand y que le sorprende las declaraciones hechas.

“Tampoco Laguna Pyta tiene un proyecto, no es una cuestión de ‘Mario no me da la firma que quiero y llevo mi plata por que me enojo’ es cerrar un sistema jurídico y administrativo con todos los preceptos garantizados en la ley”, afirmó.

Agregó que el dinero no se moverá mientras no hay una contrato, antes no se pagará nada. “Paremos con el fantasma del dinero de Taiwán o del BID o de bancos privados, no se moverá hasta que no hay un proceso cerrado con todas las cuestiones administrativas y legales”.

Destacó que en la concreción de viviendas sociales están involucrados muchos sectores como la Municipalidad, gobierno central, población afectad y grupos que trabajan en el ámbito social y que se está avanzando.