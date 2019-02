El asegurado que no se enteró de la firma del decreto que declara asueto desde el mediodía, no será atendido ni en consultorio, no podrá realizarse sus estudios ni acceder a una cirugía programada.

La comunicación desde el IPS salió esta mañana debido a que la firma del decreto se dio ya en horas de la tarde, explicó Armando Rodríguez, presidente del IPS en contacto con la 650 AM.

“No queremos que la gente vaya en forma inútil por eso sacamos el comunicado esta mañana y todos los que hoy tengan consulta, estudios o cirugías serán reagendados a partir de mañana y tendrán prioridad en la lista de espera y para los estudios de dignóstico tendremos que usar los cupos con la atención tercerizada para enviar más flujo de pacientes”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de continuar con la atención normal pese al decreto, Rodríguez señaló que este tiene caracter imperativo por lo que el personal no permanecerá en sus puestos de trabajo a partir del mediodía.

“No evitamos a todos el llegar sin ser atendidos porque hay gente que vino del interior pero serán reagendados todos los turnos”, indicó.

IPS cuenta con los asuetos calendarizados en días hábiles para reprogramar la atención médica pero este decreto en particular los tomó desprevenidos, admitió el titular.

“El decreto salió en horas de la tarde y no pudimos hacer otra cosa y sí, tenemos debilidades porque todavía se tarda entre 20 y 20 días para una consulta ambulatorio y 30 días para una cirugía programada peor hoy ya no podemos resolver nada para esta tarde”, agregó.

Descartó la posibilidad de recurrir a la tercerización de servicios como consultorio ya que esto no se podrá resolver en forma automática pero se reforzará la atención en todas las dependencias de la previsional.

Desde mañana, los turnos de atención serán ampliados tanto en el hospital central como en las periféricas del interior del país con todo le plantel médico disponible, puntualizó.