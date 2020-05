Wilson Dos Santos indicó que el intendente Miguel Prieto lo nombró en el cargo de director de Recaudaciones en septiembre de 2019 y lo ocupó hasta febrero de este año, cuando presentó su renuncia por diferencias con el jefe comunal.

Dos Santos indicó que había denunciado por manipulación de datos a una funcionaria de la Dirección de Patente Comercial, que estaba ligada a un hombre cercano al intendente Prieto.

Sin embargo, Prieto no permitió que el caso se denuncie ante la Justicia y lo único que hizo fue sacar una resolución de reestructuración, según comentó Dos Santos en comunicación con Universo 970,

Luego de la renuncia, Dos Santos manifestó que el intendente Prieto lo acusó de conspirar en su contra por supuestamente haber conversado con Juan Marcel Pereira, posible candidato a la Intendencia en las próximas elecciones.

“Imposible eso pues no tengo el poder, renuncié por no estar de acuerdo con él en algunas decisiones, antes me halagaba y hoy dice q me va a denunciar”, agregó Dos Santos.