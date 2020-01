Ariel Florentín, asesor jurídico de la Municipalidad de Juan E. O’Leary, manifestó que todo inició hace 15 días cuando un grupo de concejales destituyó a Francisco Amarilla de su cargo de Intendente. Los ediles argumentaron que el jefe comunal dejó acéfalo su puesto.

Seguidores de Amarilla se presentaron este miércoles frente a la Municipalidad, con la intención de retomar el poder. Pero, ahí los esperaban los efectivos antimotines de la Policía Nacional.

Esa situación provocó a que se generen disturbios entre el bando del exintendente y las fuerzas del orden, dejando como saldo varios heridos.

“Es un sitio de guerra nuestra tierra. Me siento impotente y no puedo expresar lo que estamos sintiendo en estos momentos”, manifestó Florentín en comunicación con Universo 970 AM.

Comentó además que están en proceso de solicitar explicaciones acerca de la situación al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

AMARILLA DEJÓ EL CARGO, DICEN OPOSITORES

En reemplazo de Francisco Amarilla, fue designado el concejal Everaldo Acosta, quien ya asumió como nuevo intendente del municipio. El jefe comunal anunció que desde mañana se encargará de “poner orden” en la Municipalidad.

“Lo que pasó es que el intendente tiene orden de captura por abuso sexual en niños. Nosotros teníamos que convocar a una sesión extraordinaria para abordar la situación del municipio. El intendente no presentó ninguna nota, intentamos hablar con él, pero ya estaba prófugo”, explicó Acosta, acerca de los motivos que les llevó a tomar la decisión.