La Dirección Nacional de Aduanas apunta a renovar el puesto de 60 funcionarios que ya cumplieron la edad para jubilarse y estos no quieren dejar sus cargos y recurren a la Corte para seguir trabajando. El director Julio Fernández afirmó que los cambios y renovación se deben dar en la institución.

En medio de una batalla “muy fuerte” interna y externa se mantiene la administración de Dirección Nacional de Aduanas tanto con funcionarios como con importadores, afirmó el director Julio Fernández en contacto con radio UNO.

En el caso de lo funcionarios existen alrededor de 60 que no quieren acogerse al beneficio de la jubilación y recurren a la Corte Suprema de Justicia que les permite continuar y por parte de los despachantes no quieren adecuarse a los cambios.

“Los funcionarios no se quieren jubilar y estamos tomando medidas, hasta el viernes cerca de 72 funcionarios fueron sumariados, son medidas que durante mucho tiempo se relajó, no se controló y estamos tratando de cambiar las conductas no solo del sector empresarial sino también del funcionario”, explicó.

Fernández aplicó un decreto para que estos 60 funcionarios con más de 65 años realicen el servicio externo, es decir, trabajar desde sus domicilios y ya no en la oficina y la intención es que esas 60 categorías sena renovadas con gente joven, apuntó el director.

Entre los argumentos por lo que no quieren jubilarse los funcionarios se encuentra el seguro médico a lo que Fernández afirma que puede ser válido para algunos casos, no para todos.

“Es un práctica común la de recurrir a la Corte y esta saca en un santiamén sin dilaciones y a nosotros nos gustaría tener esas 60 categorías para concursar y que venga gente nueva, con buen perfil y preparación y nuevas ideas”, agregó.

Por otra parte, Fernández explicó que en comparación con setiembre de este año y el pasado la recaudación tuvo un descenso de un 2% debido a la caída de importación del combustible como principal rubro que aporta a la recaudación y se tuvo cerca de 56 millones de litros menos importados en este tiempo.