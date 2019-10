Un camión volquete doble eje con capacidad para 17.000 kilos es el que la comuna capitalina pone a disposición de la ciudadanía de lunes a sábado con un servicio diferencial.

Lo único que no recogerá El Voluminoso son cargas de escombros. No obstante, se llevará todos los desperdicios que comúnmente no llevan los recolectores tradicionales como: electrodomésticos, colchones, maderas, plásticos, chatarras, cubiertas, ramas y todo potencial criadero de mosquitos.

“Lo que queremos es luchar de manera frontal contra el dengue y de paso que la gente tome conciencia y no disponga irregularmente de esa basura voluminosa”, contó Universo 970 AM Rodrigo Velázquez, director de servicios urbanos de la Municipalidad de Asunción.

El servicio es gratuito y va de 6:00 de la mañana hasta las 00:00. Los contribuyentes asuncenos que deseen que se les retire la basura pueden comunicarse vía Whatsapp a los números 0985 - 853144; 0991 - 940052 y 0972 - 561346 y la respuesta llegará en 24 o a más tardar 48 horas.

Los desperdicios tendrán un lugar especial dentro del vertedero de Cateura, separado de los desechos comunes.