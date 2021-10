Silvia Cubas, hermana de Cecilia Cubas, lamentó que no se haya detenido finalmente en México al exlíder de las extintas FARC, Rodrigo Granda, pese a existir una alerta roja emitida por Paraguay en el marco del secuestro y asesinato de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau y de la exsenadora Mirta Gusinky.

El exlíder de las extintas FARC, Rodrigo Granda, fue detenido el martes a su llegada a Ciudad de México, a raíz de una alerta roja emitida por Paraguay por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Sin embargo, la Cancillería Nacional y el Ministerio del Interior de nuestro país, manejan extraoficialmente la información de que el capturado ya habría regresado a Colombia, donde goza de inmunidad por un acuerdo de paz con las FARC.

En entrevista con la 780 AM, Silvia Cubas criticó la decisión de las autoridades mexicanas que procedieron a liberar al buscado por nuestro país. “No quisieron (traerlo al Paraguay), encontraron la manera más rápida de deshacerse de la situación, burlándose de Paraguay, y enviarlo lo más rápido a Colombia. El señor tampoco es un tonto, fue a un país donde le iban a proteger”, arremetió.

La familiar de la joven secuestrada y asesinada por los criminales del EPP dijo no entender por qué suceden estos desenlaces y remarcó que “una orden de captura internacional no es un capricho personal de una familia víctima de delincuentes, es una cuestión de Estado. No entiendo cómo pueden burlarse así de un Estado. Eso siento cuando le dan refugio a Arrom y Martí (otros implicados en el caso) cuando van a estar a punto de ser extraditados”.

“Este señor (Granda) se va a ir a todos los países afines de su ideología a pasearse. A no Paraguay nomás es, vamos a mandarle nomás a su casa. Las cosas no pueden funcionar así. Hay una orden internacional que debe cumplirse. Yo creo que esto es una cachetada tremenda al Estado paraguayo. Recibimos tantos golpes ya desde hace tanto tiempo”, dijo además Silvia Cubas.

Cubas precisó que Granda fue el creador e instalador de la industria del secuestro y además el instigador en la muerte de su hermana. “Realmente nosotros no pedimos nada extraordinario, solo pedimos justicia, que es mucho menos de lo que ellos le hicieron a mi hermana”, sostuvo.

También cuestionó duramente la tibieza del Gobierno de nuestro país. “Hay mil problemas en el país y esta no es una prioridad, pero cuando la gente te ve flojo, te comienza a pegar por todos lados, casi casi por honor hay que reaccionar, o de lo contrario todo el mundo te pasará por encima, no podemos ser Paraguay nomás”, arremetió.