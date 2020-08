El Dr. Carlos Morínigo, exministro de Salud, sostiene que los contagios por Covid-19 pueden ser mayor debido al atraso del procesamiento de muestras. Manifestó que estamos en la "fase de mitigación" y que la circulación comunitaria está sostenida. Sin embargo, advirtió que el aumento de casos no significa que llegamos al pico.

Mediante una publicación en su cuenta personal de Facebook, el Dr. Morínigo expresó su duda sobre los datos actualizados del Ministerio de Salud y la cifra de contagiados de Covid-19 en nuestro país.

Sostuvo que la cantidad incluso es mucho mayor. “Nosotros tenemos un atraso mínimo de 2 semanas y hay 5.000 tests que deben ser procesados porque estamos con problemas de estructura y de volumen que supera la capacidad de los funcionarios del Laboratorio Central”, expresó en contacto con Universo 970 AM.

Con relación a la cifra de ayer, manifestó que si bien son elevados, los mismos tienen una contagiosidad de 10 a 15 días aproximadamente, incluso el 50% de ese grupo ya superó la enfermedad, por lo que los números se deben manejar en base a los posibles contagios de sus contactos.

#Tempranísimo



Conversamos con el Dr. Carlos Morínigo, exministro de Salud: “La circulación comunitaria del Covid-19 ya es sostenida”.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal

https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/5HRvsNNPsU — GEN (@SomosGEN) August 11, 2020

Fase de mitigación

Actualmente estamos en la “fase de mitigación”, la cual significa que existe una transmisión comunitaria sostenida del virus que ya circula en la ciudadanía, según el doctor.

Se deben implementar medidas de mitigación en zonas puntuales y actuar sanitariamente. “Lo que ocurrió en Areguá el fin de semana pasado, se debe proceder y establecer controles estrictos ya sea la Policía Nacional o el Ministerio de Salud para que no se vuelva a repetir”, expresó.

Entre las medidas citó, la de realizar tests masivos para detectar los casos, equipar los hospitales y realizar campañas de promoción de la salud claras y precisas con apoyo de las instituciones públicas para los controles correspondientes y toma de sanciones, en caso que así se requiera.

A criterio del Dr. Morínigo, autoridades de distintas zonas están con brazos caídos en cuanto a las verificaciones e inspecciones para evitar aglomeraciones.

“Decirle a la gente que se vuelva a encerrar es imposible. Debemos actuar de forma firme y con un planeamiento establecido claro. Esto todavía no ha explotado, estamos comenzando recién, eso no quiere decir que en un futuro tengamos que volver a guardarnos todos, puede ocurrir pero está en nuestras manos que no pase” sentenció.