A través de su cuenta de Facebook, el doctor Carlos Morínigo indicó que este momento requiere de una determinación firme, al ver que el descenso lento de franja etaria no está funcionando y se está perdiendo valioso tiempo mientras los números se disparan.

Al parecer del médico, entre las opciones que puede barajar el Ministerio de Salud Pública figura que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) salga casa por casa a vacunar a la franja etaria afectada, liberar las vacunas priorizando siempre grupos vulnerables y que los docentes ya sean vacunados antes del segundo semestre.

Morínigo instó a las autoridades a conseguir vacunas contra el coronavirus a como sea.

En entrevista con radio Cáritas, el médico Morínigo ahondó que ya no se debe rogar a la gente para que vaya a inmunizarse. “Hay que liberar la vacunación para que el que quiera se vacune y el que no quiera no”, agregó.

Dijo que la vacuna es la solución a corto plazo y que podremos estar más tranquilos cuando el 60% de la población reciba su segunda dosis. “Yo liberaría la vacunación para toda la gente que quiera vacunarse. La no utilización de la vacuna sería también un despropósito”, puntualizó.

VACUNATORIO VACÍO

Según informó radio Ñandutí, puntualmente inició la vacunación en el puesto de la Costanera, tras la aplicación de las dosis a varios ciudadanos presentes, el puesto quedó vacío. Antes del mediodía ningún ciudadano está en el puesto.

Los profesionales del vacunatorio de la Costanera relataron que ayer tenían disponibles 300 dosis Aztrazeneca y apenas llegaron 181 personas. Todo apunta a que este miércoles, el panorama será similar al de ayer. “No están viniendo, terminó la fila y ya no vienen más, ayer disminuyó y hoy si que no está nadie. Nosotros pensamos que la gente no confía en la vacuna, se pide liberar pero tampoco la gente acude y ya no sabemos. A las nueve ya se liberó la fila y de a uno o dos venían los vehículos”, refirió una de las enfermeras del lugar a la citada emisora.