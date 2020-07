La Dirección de Contrataciones Públicas finalmente anuló ayer la escandalosa compra de las “columnas de oro” de la Administración Nacional de Electricidad. El año pasado, la ANDE adjudicó por valor de casi 400 mil millones de guaraníes a seis empresas para la provisión de columnas de baja, media y alta tensión, por el doble del valor del precio del producto en el mercado.

El exsenador Dionisio Amarilla, integrante con Guillermo Cramer del Consorcio Arapoty, mencionó a la radio Ñanduti que en su momento denunció las irregularidades de esta licitación y recordó que su empresa fue descalificada porque supuestamente no reunía los requisitos que exigía el pliego para la adjudicación.

“Nosotros pedimos una reconsideración por la irregularidad cometida. Gracias a Dios con la pandemia explotó el reclamo de los propios funcionarios de la ANDE, esto deriva en la anulación de la adjudicación, ya en etapa de ejecución y habiéndose consumado anticipos por sumas multimillonarias. Que sirva de elección para la ANDE y el resto del sector público”, dijo.

Cuestionó que la Fiscalía y otras autoridades pertinentes no se encuentran indagando en el caso. Aseguró que “la ANDE tiene que salir a explicar después de la anulación, aunque no se le exija, tiene que salir a informar cuales van a ser los procesos que hará para exigir la devolución, tiene que informar cuantos postes ya recibió y ya blanqueó a esos precios sobrefacturados”.

“No entendemos por qué la Fiscalía va a revisar ese expediente que es igual o más grotesco que lo que ocurrió en Petropar y en la Dinac. No entendemos por qué la Fiscalía no está tomando cartas en el asunto. No le estamos viendo a los ministros de Desirée Masi, Anticorrupción y compañía, tomar cartas. No vamos a dejar que esto quede en el oparei”, sostuvo.