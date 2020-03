La recomendación principal es el lavado constante de manos, sin embargo el tema de los cortes que realiza la ESSAP preocupa la Sociedad Paraguaya de Infectología (SPI). Por otro lado en el Hospital de Clínicas además de no tener agua, tampoco cuentan con tapabocas y gasas.

Se confirmó el segundo caso de Coronavirus en nuestro país y a la Sociedad Paraguaya Infectología (SPI) le preocupa que ESSAP no provea agua potable a la población y que cada cierto lapso haya cortes de agua.

El lavado constante de manos es la principal recomendación emitida por el Ministerio de Salud para prevenir la enfermedad, por ese lado la entidad encargada de la distribución de agua potable no es de gran ayuda, así comunicó la dra Elena Candia presidenta de SPI para Unión 800AM.

“El lavado de manos es primordial, es un problema que no tengamos agua en ciertas zonas es una verdadera tragedia”, expresó la dra Candia.

Sin tapabocas, gasas ni agua

El panorama se agrava en el Hospital de Clínicas, así lo describe el tuit de una residente de nombre Lali Florenciano.

“En el Hospital de Clínicas no tenemos tapabocas, no hay gasas, no hay frascos para muestras, hay días en que ni siquiera hay agua”

La publicación de la internauta termina con la frase “Y dicen que estamos preparados para recibir pacientes con Coronavirus?

A quienes lean esto y no sepan la realidad ESO NO ES CIERTO”

Por su parte El Doctor Jorge Giubi, director general de Clínicas, afirmó que el personal cuenta con equipos necesarios para la protección.

Autoridades del Hospital de Clínicas explicaron que tienen un protocolo de trabajo y que tomarán las medidas en cuanto al manejo de los pacientes con enfermedades respiratorias.