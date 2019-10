El ingeniero Héctor Cristaldo se refirió a la denuncia presentada contra autoridades del Indert por una supuesta coima para acelerar el proceso de adjudicación de unas tierras en el Chaco. Al respecto mencionó que desconocía el caso, pero que se comentaba que era una práctica común.

En conversación con la radio Universo 970 AM indicó que existe un Indert para la región Oriental y otro para el Chaco. En el primero, la institución reconoce comisiones vecinales y hace mensuras con títulos irregulares, para dar lugar a las invasiones, como las que ocurrieron en el 2011 de manera masiva.

“Es un modus operandi de manual que tienen tanto los seudo líderes campesinos, politiqueros y los funcionarios que trabajan en el Indert para generar la violencia en el campo”, lanzó.

“El mayor latifundista es el Estado paraguayo. El Indert subterráneamente es una gran inmobiliaria clandestina, donde el tráfico y la venta de derecheras es el gran negocio. Se generan títulos de primer, segundo y tercer piso, que generan los conflictos y problemas. Son títulos sin tierra para hacer la mensura. Es una anarquía que viene hace años, no es solo de esta administración”, agregó.

En el segundo caso, en el Chaco, el Indert crea trámites burocráticos para luego vender soluciones, de acuerdo con el entrevistado. Agrega que el mecanismo consiste en gestorías de los funcionarios para acelerar los procesos de adjudicaciones. “Siempre hay comentarios en el Chaco pero probar se vuelve complicado”, añadió.

El titular de la UGP indicó que sería lamentable que altas autoridades estén salpicadas en este esquema.

EL CASO DENUNCIADO: COIMA EN EL CHACO

El gerente de Crédi­tos del Indert, Car­los Soler, presentó una denuncia ante la Fisca­lía por los supuestos hechos punibles de cohecho pasivo agravado, tráfico de influen­cias y soborno contra perso­nas innominadas.

cita en el escrito de denuncia a altas autoridades de la institu­ción, y también menciona al actual ministro de Agricul­tura, Rodolfo Friedmann, padrino político del presi­dente del Indert, Horacio Torres.

Torres tuvo sueldo durante la administración Fried­mann en la Gobernación de Guairá y trajo con él a unos cuantos leales del actual ministro de Agricultura.

El gerente relata que en agosto pasado una comi­tiva del ente, encabezada por el director de la Región Occidental, Enrique Gómez de la Fuente, se constituyó en la zona de Alto Paraguay para verificar ocupaciones y desarrollos de diversos lotes. A su regreso, Gómez de la Fuente lo convocó y le manifestó que en dicho viaje se encontró con una dificultad, ya que la comi­tiva no pudo llegar hasta un lote objeto de verificación, al no poder atravesar una propiedad perteneciente al señor Albino Méndez, quien posee en la zona dos lotes a nombre de sus hijos y uno a nombre de su esposa.

Soler cuenta en la denuncia que conoce al señor Mén­dez, ya que este trabajaba con su hermano. Continúa diciendo que el director del Chaco entonces le pidió que se comunique con Méndez y que le informe que deses­timaría la adjudicación de sus lotes. “Yo le consulté al señor Gómez de la Fuente cuál sería el argumento y me manifestó que eso era sen­cillo, ya que argumenta­ría que la desestimación se debe a que el señor Méndez no había llevado a cabo su plan de desarrollo”, cuenta el gerente.

Señala que por ese motivo y debido a que Méndez es conocido suyo, lo contactó y le informó de lo que ocu­rría. Méndez se constituyó a su oficina –relata– y le mani­festó que ya habían deses­timado la adjudicación de uno de sus lotes, en repre­salia de lo ocurrido durante aquel viaje.

Cuenta que Méndez le soli­citó su ayuda para subsanar el inconveniente. Según la denuncia, Soler habló con Gómez de la Fuente y este le manifestó que la solución al problema tendría un costo.

Ante esto, el señor Mén­dez habría ofrecido una suma de US$ 20.000 a fin de dejar sin efecto la resolución en cuestión (de desestimación de su lote) y US$ 50.000 por la titulación de los inmue­bles que ocupan sus hijos. Sin embargo, Gómez de la Fuente dijo que el precio era de US$ 25.000, para su dictamen a favor y por la resolución del titular del Indert, Horacio Torres.

Posteriormente, el señor Méndez hizo entrega de dos cheques de terceros, como parte del operativo de dejar sin efecto la resolución que desestimaba su adjudica­ción. Uno de los cheques era por la suma de G. 100 millones y el otro por G. 60 millones, totalizando G. 160 millones.

En dicha oportunidad el señor Méndez quiso endo­sar los cheques, comenta Soler. Agrega que dijo a Mén­dez que primero mostraría los cheques a las personas responsables de la resolu­ción y que una vez que salga el documento recién realice el endose.

NEXO CON FRIEDMANN

Siempre según la denuncia, en fecha 24 de setiembre Soler pregunta vía mensaje de Whatsapp al director de la Región Occidental si H (refi­riéndose a Horacio Torres) ya había firmado la reso­lución, a lo que este le res­pondió: “No, me voy junto a RF” (refiriéndose a Rodolfo Friedman). Entonces, Soler consulta si devolvería los cheques al señor Méndez y Gómez de la Fuente le dice que no, que espere.

Un día después, Gómez de la Fuente informa a Soler que la resolución estaba lista y le dice que pida al señor Mén­dez que firme los cheques. Méndez, de acuerdo con el escrito, endosó los cheques y retiró del Indert la reso­lución, pero antes solicitó a Soler que los cheques no sean presentados al banco, ya que no poseían fondos, y se com­prometió a que en el trans­curso del día efectivizaría dichos cheques, pero no vol­vieron a tener contacto.

En la denuncia, el funcio­nario del Indert menciona que llegó a entregar los che­ques al director Gómez de la Fuente.

El 26 de setiembre, Gómez de la Fuente contactó con Soler a efectos de averiguar si había alguna novedad, a lo que el gerente de Créditos respondió que no. Según la denuncia, el director de la oficina del Chaco del Indert le dijo entonces que “pasa­ría junto al líder (Rodolfo Friedmann)” a comentarle que “cayó” y que “rompería la resolución”, es decir, la dejaría sin efecto.