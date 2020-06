En la tarde de hoy se llevó a cabo la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos de la Ley de Emergencia, la cual estuvo presidida por el ministro de Hacienda, Benigno López, y que contó con la participación de diversas autoridades del gobierno.

En la ocasión, se brindaron detalles concernientes a la utilización de los recursos previstos en el marco de esta ley, aprobada por el Poder Ejecutivo como medida de contingencia por la pandemia de coronavirus.

Para este cometido, se dispuso de una línea de crédito de US$ 1.600 millones, obtenida a través de préstamos de organismos multilaterales y la emisión de bonos soberanos.

La Ley de Emergencia promulgada por el gobierno contempla varios componentes, uno de ellos el fortalecimiento del sistema de salud para el cual se destinaron unos US$ 524 millones, de los cuales se han transferido G. 600.000 millones. En este caso, aún existe un saldo para seguir ejecutando de US$ 524 millones, según explicó Benigno López.

#RindiendoCuentas | Los USD 1.205 millones transferidos por @Haciendapy fueron distribuidos de la siguiente manera: pic.twitter.com/v59yG8VHv8 — MITIC Paraguay (@Miticpy) June 16, 2020

Uno de los programas que más recursos obtuvo es Pytyvô, orientado a trabajadores informales y cuentapropistas afectados por la pandemia. Para el mismo se destinaron unos US$ 300 millones, de los cuales fueron ejecutados US$ 186,2 millones.

Igualmente, otros US$ 26 millones fueron transferidos a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para el Programa Ñangareko, monto que llegó a ejecutarse en su totalidad, alcanzando a 285.769 beneficiarios.

Igualmente, el informe señala que se han destinado US$ 243 millones para el financiamiento de los sectores de Salud, Docentes y Fuerzas Públicas, en los meses de abril y mayo.

De los US$ 100 millones transferidos al Instituto de Previsión Social (IPS) para el pago de subsidio a trabajadores cuyos contratos cesaron durante la cuarentena, se ejecutaron hasta el momento US$ 26,5 millones. De este monto, unos US$ 15,3 millones fueron destinados para el primer pago y otros US$ 11,2 millones para el segundo pago.

La rendición de cuentas también menciona que US$ 94 millones fueron transferidos al Ministerio de Salud que, a la fecha, ejecutó US$ 4 millones. Dichos recursos fueron usados de la siguiente manera: personal de salud (US$ 0,9 millones), insumos médicos (US$ 0,3 millones) y anticipos (US$ 2,8 millones).

Parte de los recursos de la Ley de Emergencia (específicamente US$ 77 millones) fueron destinados al servicio de la deuda. Hasta la fecha se han ejecutado US$ 20,7 millones de este total. Según se detalla, US$ 18,8 millones fueron para intereses y US$ 1,9 millones para comisiones.

De los US$ 63 millones destinados para el pago de los programas Tekoporâ y Adultos Mayores, fueron ejecutados US$ 61 millones. Cabe resaltar que fueron beneficiarios del primer programa unas 165.106 familias y del segundo unos 210.271 adultos mayores.

Un monto de US$ 40 millones fue establecido para el pago de jubilaciones en el marco de esta ley. La ejecución fue de US$ 33,7 millones y fueron beneficiados más de 16.000 jubilados de las Fuerzas Públicas.

Una cifra de US$ 262 millones fue destinada exclusivamente para apoyo y capitalización de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). La distribución de recursos contempló al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) con US$ 19 millones, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) con US$ 224 millones y la Essap con US$ 19 millones.