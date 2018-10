Éver Barrios, expareja de Dalma Rojas Rodas y padre de Cristian Santino, en contacto telefónico desde Brasil recordó ayer que estaba implicado con su entonces novia en un intento de estafa y que el caso estaba siendo investigado por el fiscal Humberto Houdin. Añadió que la madre de la joven, Elba Rodas, convenció a la hija que presente una denuncia falsa por acoso contra el agente para trabar su proceso.

Houdin celebró que luego de años finalmente sale a luz la verdad del caso. En conversación con radio Monumental confirmó la versión de Éver Barrios, a quien estaba investigando junto con Dalma y otros dos hombres por un caso de estafa en grado de tentativa y resistencia.

Recordó que la ahora fallecida era conocida por evadir a la justicia. Es así que llegó a presentar la denuncia falsa contra él. En ese sentido, el fiscal indicó que se realizó una investigación preliminar a cargo de su colega Francisco Torres, quien desestimó la causa por tratarse de una denuncia maliciosa, tendenciosa y temeraria. Acotó que llegó a presentar como pruebas varios audios y conversaciones de Whatsapp.

CONOCIDA FAMILIA

El fiscal aseguró que nunca tuvo contacto alguno con la madre de Dalma, pero resaltó que le llegaron a manifestar que la misma realizó sus fechorías en varias zonas como Itá, Luque, Asunción, entre otras ciudades.

“Esta gente, que en paz descanse, se dedicaba de manera comercial a la comisión de hechos punibles. Falsificaba órdenes judiciales. Era una familia muy conocida (por sus actividades ilegales). Todos los abogados que tuvo le denunciaron porque no se les pagaba. Se me acercaban y me contaban los trasfondos. Todos quedaban con miedo luego de haber conocido a la familia y no querían tener más trato con ella”, resaltó.

LA CAUSA PENDIENTE DE DALMA

Houdin recordó que Dalma tenía previsto su juicio para el pasado 19 de septiembre, pero se suspendió porque presentó un certificado médico de reposo.

Ella y su novio estaban siendo investigados por integrar la banda de malvivientes que pretendió sacar créditos con documentos falsos de un banco de Itá. Ambos se encontraban fuera del local y se dieron a la fuga al percatarse de que su plan no resultó. El hombre huyó al Brasil y la mujer fue detenida. Durante el procedimiento, la ciudadana llegó a agredir y escupir a un agente policial.