La obra inaugurada tuvo un costo de G. 1.666 millones y está destinada a pacientes adultos mayores que necesiten de terapia intensiva y que sean asistidos en el departamento de Paraguarí sin que tengan que ser llevados hasta Asunción y darles una rápida atención.

Del acto participó el expresidente Cartes, quien destacó la importancia de la obra y que estaba en el lugar gracias a una invitación que le envió el gobernador.

“Es un gran amigo, exministro de Agricultura, correligionario, on presente y gran futuro político en el país, un gran trabajador, no pude estar ausente a una invitación que me hizo”, dijo Horacio Cartes al referirse a Baruja