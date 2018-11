La decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, Mario Abdo Benítez, no cayó nada bien.

De esta manera, según la Orden General Nº 233, el hermano del Vicepresidente de la República reemplaza de forma interina en sus funciones a Bienvenido Ismael Arévalos Guillén.

En medio de fuertes influen­cias políticas con la corriente interna Colorado Añetete, lide­rada por el actual mandatario, el hermano del vicepresidente de la República retornó de esa manera al servicio activo de las Fuerzas Armadas (FFAA).

El propio presidente de la Repú­blica adelantó la posibilidad del retorno de Velázquez, pero tras­ladó la responsabilidad al Tri­bunal de Calificaciones de las Fuerzas Armadas que fue insta­lado. Abdo Benítez dio a enten­der que el retorno del militar es un motivo de justicia, debido a que Velázquez pasó retiro a raíz de conflictos políticos origina­dos en los procesos electorales del pasado año en el Partido Colorado.

Sin embargo, hay que recordar que el año pasado el entonces contraalmirante Carlos Veláz­quez Moreno fue reemplazado en la Dirección del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE) luego de haber pedido su pase a retiro, molesto por el nombramiento del viceal­mirante Paulo María Gómez Benítez como nuevo coman­dante de la Armada Paraguaya.

Velázquez remitió una nota el 17 de agosto del 2017 al enton­ces presidente de la República, Horacio Manuel Cartes, en la que solicitó su retiro por razo­nes particulares. La decisión fue aceptada.

La reincorporación a la Armada del vicealmi­rante Carlos Veláz­quez, hermano del vicepresi­dente de la República, Hugo Velázquez, como comandante de esa unidad sensible de las Fuerzas Armadas de la Nación se hizo en forma totalmente irregular, ya que no se respe­taron los pasos establecidos en el Estatuto Militar, afirmó el general retirado Alfredo Luis Machuca ayer a la radio 970 AM en el programa “A Punto”.

El mismo se suma al grupo de militares molestos por el decreto del Poder Ejecutivo que restituye al citado alto jefe castrense y lo designa como Comandante de la Armada, en reemplazo del vicealmirante Bienvenido Ismael Arévalos Guillén.

“Hay que decir que es irregu­lar porque él un año y un mes estuvo en la inactividad a su pedido. Por tanto, la única figura que contempla nues­tra Ley 1.115/97 del Estatuto Militar es la reincorporación y esa reincorporación se inicia con una nota del afectado y esa nota del afectado no existe”, expresó a la 970 en el pro­grama conducido por el perio­dista Augusto Dos Santos.

En ese sentido, alegó que la nota de pedido “no existe ex profeso para que no pase por la Junta de Calificaciones de Servicio, porque iban a darle la figura de la reincorporación y eso implica que sí puede ser reincorporado, pero debe pasar a la cola de la remesa siguiente y eso es lo que no querían”, señaló.

AFECTA A UNA REMESA

Machuca explicó que los pasos legales no se cumplieron. “El artículo 61 de la Ley 1.115 esta­blece claramente el procedimiento de cómo uno puede volver una vez que uno está en la inactividad. El retorno se origina con una nota-pedido del interesado y deben haber inexcusables razones de ser­vicios; debe existir la partida presupuestaria y luego debe ser tratada por la Junta de Calificaciones de Servicio y una vez que se le dé ese dic­tamen favorable se eleva por vía del Ministerio de Defensa al Poder Ejecutivo para el decreto respectivo. Una vez que se reincorpora, pasa a inte­grar la cola de la remesa que le sigue”, mencionó.

“Con este procedimiento que ellos hicieron, que para mí es totalmente irregular, no está perdiendo ni siquiera su antigüedad. O sea, sigue siendo del año 85. La ley dice que el tiempo pasado en la inacti­vidad no se computa como tiempo pasado en servicio. Por tanto, ahí hay muchas cosas irregulares que se están dando y, aclaro, que no tengo nada en forma personal en contra del vicealmirante Velázquez, que es inclusive mi amigo. Pero aquí hay que anteponer los intereses insti­tucionales antes que los inte­reses particulares, grupales y hasta personalistas”, dijo en otro momento el general Machuca.