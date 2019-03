Christian Alvarenga, Presidente Ejecutivo de la Fundación Protección Online, en entrevista con la 970 AM habló sobre los peligros que existen en internet y las distintas plataformas a las que acceden hoy día los menores de edad.

En tal sentido, admitió que si bien es cierto que actualmente existe un leve despertar en el interés de los padres en relación a este tema, aún no se llega a los niveles esperados y por ello es necesario poner mayor énfasis en la concienciación.

Anteriormente, un joven que había superado la barrera de los 16 años o más tenía la posibilidad de acceder a dispositivos móviles, ya sean tablets o smartphones, pero ese rango de edad va reduciéndose cada vez más, según indicó, lo cual permite que cada vez exista un mayor número de niños que tiene un teléfono celular al alcance.

“Hay que entender como padres de familia que la responsabilidad primaria la tenemos nosotros, no es la compañía de telefonía celular ni tampoco el gobierno o el colegio. Somos nosotros los que firmamos un contrato para habilitar una línea y poner esto en manos de nuestros chicos”, refirió Alvarenga.

El Código de la Niñez y la Adolescencia estipula en uno de sus artículos que menores no deberían poder ingresar a internet sin algún tipo de sistema de filtrado de contenido, aunque -según este experto- muchas veces los padres desconocen de esta disposición y por ello permiten que sus hijos ingresen a cualquier sitio sin controlar lo que hacen.

En igual sentido, advirtió que existen una serie de riesgos a la hora de ingresar a la web, incluyendo la presencia de pedófilos o ciberdelincuentes en redes sociales o cualquier persona con malas intenciones. “Los chicos están expuestos a acceder a este tipo de contenidos, ese es el gran desafío generacionalmente hablando”, indicó.

“Nuestros padres y abuelos sabían cómo educarnos en cierta manera porque los riesgos eran los mismos, por ejemplo nos decían que no hablemos con extraños o no aceptemos regalos de desconocidos. Hoy día como papás nos olvidamos de darles esas mismas reglas o principios y no les decimos que no deben relacionarse con un extraño a través de redes sociales o en los juegos online”, puntualizó el presidente ejecutivo de Protección Online.

El mismo aseguró que la idea no es satanizar a la tecnología sino más bien entender de los riesgos a los cuales se están exponiendo los niños y adolescentes en la actualidad y tomar las debidas precauciones para protegerlos, de manera a evitar que sucedan situaciones poco afortunadas en algún momento.

A su criterio, primeramente los padres tienen la responsabilidad de educarse ellos mismos para dimensionar los riesgos que existen en el entorno digital y posteriormente tomar las medidas necesarias con sus hijos.

“Hay que entender que nuestros niños son unas esponjas que absorben todo y tampoco tienen la capacidad de procesar contenidos donde se incita a que actúen de manera violenta contra sus cuerpos o contra terceros”, afirmó.

Finalmente, instó a los padres a que se involucren de lleno y puedan ir aprendiendo sobre esta clase de temas, en lo posible controlando de manera previa el tipo de contenido que verán sus hijos. Asimismo, pidió que se respeten los términos de uso legal (edad requerida para crearse una cuenta) que imponen las plataformas digitales como Facebook, Twitter o WhatsApp.