Hoy se cumplió el plazo para la presentación del informe final de la Junta Médica conformada en el caso de la muerte del niño Renato Rojas Talavera de 2 años ocurrida el 20 de agosto del 2019 en el sanatorio Migone.

Las agentes fiscales Nathalia Silva y Sara Torres que llevan el caso señalan en la notificación que la ampliación del plazo se fija para el próximo 26 de octubre.

La decisión de aplazar nuevamente la presentación fue a pedido del Doctor Pablo Lemir, médico forense y esto resultó ser otro golpe para la familia del niño Renato quienes cumplieron con la entrega de la carpeta en tiempo y plazo y minutos después recibieron la notificación de una nueva fecha.

Rosi Angulo, una de las abuelas del niño explicó que fue ella quien llevó el informe preparado por los doctores Aníbal Filártiga y José Gaspar Bellasai y minutos después recibieron la notificación de las agentes fiscales a cargo.

“No puede ser más injusto con nosotros, todo es en contra. Se hace todo para favorecer al Migone. No van a lograr que nos demos por vencidos, no van a conseguir que dejemos esta lucha”, manifestó dolida.

Las conclusiones de los peritos tenían hasta hoy al mediodía para la presentación. Los peritos de la familia Rojas Talavera lo presentaron.

Angulo cuestionó que faltando dos horas para que se cumpla el plazo nuevamente la otra parte reciba una respuesta positiva a su pedido.

“Nunca a nosotros nos dan una respuesta positiva y a ellos siempre, ellos ya pidieron una prórroga, la primera fue el 9 de octubre. Me siento muy enojada y triste, no queremos venganza sino justicia para Renato, el tenía solo dos años, lo llevamos porque tenía fiebre y lo retiramos muerto. Esto no tiene sentido y no le deseo a nadie el dolor de la pérdida y ahora de ver como se maneja la justicia””, puntualizó.