Una aparente detención irregular se registró en la tarde del jueves en la capital del país. Según imágenes captadas por los testigos, la abogada Elvira Montanía fue tomada por la fuerza de manera brutal por parte de agentes uniformados, algunos de ellos vestidos de civil.

Según expuso el político y comunicador Leo Rubín, defensor de los derechos de los nativos, la abogada fue trasladada a la Comisaría 17 por orden de la fiscal Claudia Moris por “perturbación a la paz pública”, sin embargo, alegó que la razón real es haberse animado a defender a los indígenas.

“Este video muestra la brutalidad de la detención absolutamente irregular. De terror”, tuiteó el excandidato a vicepresidente.

ESPOSO RELATA BRUTAL OPERATIVO



José Benitez, esposo de Elvira Montanía, indicó que tras la manifestación de los indígenas, fue a buscar a su esposa en su móvil, cuando en un semáforo fueron interceptados por una camioneta con hombres armados y vestidos de civil.

“Me apuntaron y me obligaron a parar el vehículo y le quitaron del pelo a mi señora. Ninguno de los intervinientes se identificó, al contrario, me dijeron burlonamente que mire el acta, si quería saber sus nombres. Me dijeron: no te metas que vas a comer plomo, esto es por meterse con indígenas sucios que vienen a pedir cosas. No te metas que esto viene de arriba”, relató.

En charla con la 650 AM, señaló que trató de perseguir a los policías, pero que fue imposible seguirles la marcha por la velocidad en que salieron del sitio tras lograr aprehender a la mujer.

Luego supo del paradero de su esposa: estaba en Investigación de Delitos. Allí, según contó, la encontró golpeada y maltrecha, pero no pudo conversar con la misma. De ese sitio la trasladaron a la Comisaría 12 de Mujeres.

Indicó que está llevando a una abogada para saber qué pasará con Elvira. “Nada no sabemos de ella, solo a una defensora le permitirán entrar junto a ella, nos dijeron que es la única manera”, puntualizó.

Además de la abog. Elvira Montanía me informan que está detenida con ella cuya identidad se desconoce. Este video muestra la brutalidad de la detención absolutamente irregular. De terror. pic.twitter.com/ZQjlqZJdmy — Leo Rubín (@leitorubin) 14 de diciembre de 2018





“PEDÍAMOS AUXILIO”

A su vez, la abogada Norma Álvarez, de la Comisión de Mujeres Indígenas del Chaco, remarcó en conversación con radio Monumental que estaba presente en el momento del procedimiento, al cual calificó de haber sido completamente irregular. “Nosotras gritábamos muchísimo, pedíamos auxilio. No pensamos que íbamos a pasar por esto a estas alturas“, rememoró.

La ciudadana aseguró que desconocen detalles del caso y que ahora se reunirán en asamblea para poder solicitar informes.

“Ella es nuestra abogada desde que nosotros comenzamos a reclamar nuestros derechos. No manejo muy bien la información pero me dicen que está detenida en la Comisaría de Mujeres”, indicó.