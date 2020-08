Antes de su ingreso al Palacio de López el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República se refirió a varios temas, entre ellos, las denuncias que salpican a Rodolfo Friedmann y el informe de la Contraloría que muestra cifras contundentes de faltantes en la merienda escolar.

“Tiene mi confianza es igual que si usted se casa, usted tiene confianza hasta que le decepcionan”, respondió Villamayor.

Argumentó que todos los datos que saltan al tapete hoy son los mismos que ya se conocían, por lo que simplemente se trata de un refrito.

“Un hecho de corrupción que se produjo en la administración en anterior por no tener mecanismo de control no es cosa mía, que lo investigue la justicia, yo no tengo ese problema”, sostuvo Villamayor.

En cuanto al nuevo frente anticolorado conformado en el Senado por 29 legisladores, opinó que lo que siempre critican es la impunidad y que lo que ahora hicieron fue unirse para oponerse a la intervención de los municipios.