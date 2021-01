César Salazar, uno de los trabajadores afectados con el cierre de Citymarket, mencionó al canal GEN que hace tres meses no reciben respuestas de parte de la justicia. “Nosotros pedimos el embargo preventivo de la empresa. Nosotros no estamos trabajando y no sabemos de dónde sacar dinero. Queremos cobrar”, dijo.

El entrevistado comentó que los empresarios desaparecieron del mapa y que ellos ahora están sufriendo. En ese sentido lamentó que ya no reciben la asistencia del IPS, que incluso una trabajadora embarazada perdió a su bebé y otro compañero a su madre.

El manifestante mencionó que la empresa Citymarket les adeuda el salario de octubre, el aguinaldo y la liquidación. Son 1.200 los afectados por esta situación.

“Nosotros vendíamos bien en la tienda hasta agosto y desde ese mes bajó la cantidad de productos que reponían solo para declararse en quiebra”, comentó.