Una mujer denunció que un completo desconocido fue el lunes hasta el colegio privado Cristiano Sudamericano de Fernando de la Mora, preguntó por su hija y pidió hablar con ella para darle un recado, pero por fortuna ella se ausentó ese día, aunque aun así las autoridades permitieron pasar hasta un punto al extraño.

Los directivos le comunicaron esto a la madre, quien posteriormente pidió ver el video captado por las cámaras de la zona para tratar de identificar a la persona.

Tras la difusión de estas imágenes, la persona implicada se presentó ante la Fiscalía y dijo que se equivocó de colegio, pues tiene una sobrina con el mismo nombre, en el mismo curso y que también estudia en la misma zona.

“Uno de sus nombres es el mismo, pero yo di los dos apellidos, yo no sé por qué ellos me hubieran dado a otra niña, pero me dijeron que estaba ausente y ahí más que nunca creí que estaba en el colegio correcto”, explicó a Telefuturo, Andrés Escobar.

Según la resolución del MEC, todas las instituciones educativas tendrán que designar a un encargado semanal del control y registro de entrada y salida de los visitantes, además de remitir la nómina y número de contacto de dichos designados, a la Supervisión de Control y Apoyo Administrativo competente.

Los colegios además deberán exigir la presentación de la cédula de identidad como requisito básico para el ingreso de visitantes y establecer un solo acceso para los mismos.

También se estipula la prohibición de ingresar armas, bebidas alcohólicas o estupefacientes, así como disponer que la apertura y el cierre de la institución sea una hora antes y una después de las actividades escolares.

El protocolo también establece también informar de inmediato sobre la presunción de hechos punibles a los padres, encargados y a la Policía Nacional.

Este documento había sido firmado en el 2016, bajo la administración del entonces ministro Enrique Riera Escudero y la cartera estatal recordó la vigencia del mismo, ante una reciente denuncia formulada por la madre de una niña de nivel inicial.