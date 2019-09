Como un baldazo de agua fría cayó la designación del senador con permiso Rodolfo Friedmann como ministro de Agricultura y Ganadería. Hermes Aquino, de la Coordinadora Agrícola, manifestó a la 800 AM que el gobierno se asemeja a un pato, porque con cada paso que da, hace una cagada.

“Necesitamos gente seria, no necesitamos un payaso como este. Será una tragedia nombrar a un payaso como este. Le vamos a meter fuego a este personaje. (…) No podemos tener a un figureti de redes sociales, no se puede insultar la inteligencia de nadie en este país. No se puede permitir tamaño despropósito, siendo que hay muchísimas personas preparadas para ocupar el cargo”, lanzó.

Sobre la posibilidad de realizar un tractorazo, Aquino mencionó que si llegan a manifestarse, no será contra Friedmann directamente, sino que contra el presidente Mario Abdo Benítez. “La culpa no es del chanco al que le dan de comer, sino quién le pasa la comida. Marito es quien tiene la lapicera y creo que en un año ya se habrá atornillado al cargo”, lanzó.

“No estamos para macanear con nadie”, dijo al momento de dejar en claro que en unas pocas horas, mediante Whatsapp, podrán organizar una gran movilización si es que así lo desean.