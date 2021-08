La presentación fue realizada por los Defensores Públicos Javier Gómez y Natalia Pérez, quienes piden que la magistrada orden la vacunación de 155 internados.

Es sabido que la decisión de ser o no vacunados es una cuestión particular, pero atendiendo a la situación en la que se encuentran estas 155 personas, no pueden decidir por sí mismo, ante esto es que se presenta el amparo.

La jueza Ruiz Díaz, debe resolver si da o no curso al pedido. En caso de se conseguir la autorización judicial se pedirá al Ministerio de Salud que se proceda con la inoculación.