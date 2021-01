“No disponemos de fondos para reparar nueve mil instituciones”, reconoció Alejandro Duarte en charla con Radio UNO.

El funcionario dijo que “hay un sistema de planificación en el que los directores de las instituciones deben cargar sus solicitudes de ayuda para infraestructura”.

Sus declaraciones se dan luego de que se diera a conocer el estado en el que se encuentra el Colegio Ysaty de la capital, que precisa de urgentes reparaciones estructurales.

“La directora había enviado la solicitud pero la misma no se realizó mediante los canales correspondientes”, indicó Duarte.

Sin embargo, esta posición contrasta con lo que refiere Amada Apuril, quien solicita la puesta a punto del centro educativo para la vuelta a las clases.

“Admitimos que hay colegios que tienen apenas una letrina, pero si no mejoramos no es porque no queremos, sino porque no hay agua corriente y ahí se complica más el panorama”, argumentó.

A propósito, las clases deberían arrancar en marzo y aún no existe una postura definitiva de si las mismas serán presenciales, virtuales o en ambas modalidades.