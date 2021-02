“Vamos a iniciar las actividades donde haya condiciones, donde no existan las condiciones no vamos a iniciar, nosotros mismos (los docentes) estamos llevando el virus en las escuelas, no es que los chicos lo harán”, comentó este viernes Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP-A.

En entrevista con la radio 970 AM y canal GEN, el referente de los docentes indicó que “la mayor desgracia para nuestra educación es seguir teniéndole a Eduardo Petta en el ministerio”, ya que se tuvo un año para poner en condiciones las instituciones educativas y además para asegurar el presupuesto necesario para garantizar la cuestión sanitaria.

“Se puede tener linda fachada pero el espacio sanitario sea un desastre. Hay comunidades que tienen la problemática de la distribución de agua potable incluso. En la ley de emergencia educativa se propone que el MEC tenga recursos presupuestarios suficientes para garantizar la vuelta a clases. Le estamos dando una mano a quien permanentemente nos critica y tiene una política fascista”, arremetió.