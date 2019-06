Tras conocerse la decisión del Conare sobre el retiro de estatus de refugiados de Juan Arrom, Anuncio Martí y Victor Colmán, toda la atención se focaliza en un punto: ¿Dónde están actualmente los tres? ¿Cual es la garantía que existe de que no huirán de la policía brasileña?

Juan Arrom recientemente se radicó en la localidad de Curitiba, Estado de Paraná, geográficamente cercana la frontera paraguaya-brasileña.

Anuncio Martí por su parte reside en la ciudad de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, también relativamente cercano a nuestro país.

Victor, el tercer “buscado” por la justicia paraguaya, vive en la actualidad en el municipio de Almirante Tamandaré, Estado de Paraná.

Al decir del embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero, los tres tienen antecedentes sobrados de que tienen mucha habilidad para huir de la justicia.

“Todos vamos a ser optimistas pero no nos olvidamos que estos delincuentes son expertos en fugarse, pero la gente no va a dejar que se escapen una vez más”, declaró Saguier a la emisora 730 AM, poco después del fallo del Conare que quitaba el estatus de refugiados a Arrom, Martí y Colman.