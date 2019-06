Falta de insumos y medicamentos es una "percepción", afirma ministro de Salud

Debido a una falta de comunicación interna o una dificultad de gestión entre los centros asistenciales y sus farmacias es que se cree que no hay medicamentos e insumos suficientes, según el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Agregó que un paciente no encuentra en Urgencias guantes o gasas pero retira fármacos por valor de G 1 millón igual dice "en los hospitales no hay nada".