Autoridades refieren que los propietarios de los locales comerciales muchas veces no invierten lo suficiente en los sistemas de prevención de incendios. Esto puede ocasionar grandes pérdidas económicas e incluso humanas.

Alejandro Buzó, jefe de la Dirección de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción, lamentó el incendio ocurrido este martes en un depósito de telas en la zona del mercado 4.

Indicó que el fuego ya se encuentra totalmente controlado, pero señaló que se registraron grandes pérdidas económicas.

Buzo´señalo que el municipio continúa con los controles y notificaciones con los diferentes inspectores, en los locales que no cuentan con el adecuado sistema de prevención.

“Lastimosamente la falta de prevención forma parte de una cultura del creer que no te puede pasar. Penosamente se instaló una cultura de tratar nomas de pasar el examen”, resaltó el experto.

Sostuvo que la falta de inversión en los locales, puede ocasionar grandes pérdidas a los respectivos propietarios.“Acá la gente puede morir en un abrir y cerrar de ojos, por no haber invertido y no haber puesto en condiciones sus locales. No solamente está el peligro de quiebra, sino la pérdida de vidas humanas”, subrayó.