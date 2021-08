El sistema sanitario no está preparado para dar respuesta a una eventual demanda masiva de internación de niños que podrían contagiarse del Covid-19, al estar más expuestos en su regreso a las aulas.

El director del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, Pío Alfieri, indicó al canal Gen y a radio Universo que existe una tremenda preocupación por la falta de respuesta sanitaria a los pacientes pequeños porque actualmente estamos en un brote epidémico de otra enfermedad que afecta directamente a los niños más pequeños y a eso se suma la amenaza de la variante delta.

El médico advirtió que pasaremos momentos muy feos de aumentarse la transmisibilidad de la enfermedad en los niños, ya que se tendrá la misma o peor dificultad que la anterior ola cuando los adultos requirieron internación masiva por Covid-19.

Destacó que afortunadamente la variante delta no es más grave en los niños, pero sí es más alta su transmisibilidad, y eso puede verse en Florida, EEUU, donde los menores están requiriendo internación.

Dicha situación se da atendiendo que los menores aún no fueron inmunizados contra el virus y por lo tanto están más expuestos. En ese sentido el médico argumentó que es difícil hablar de vacunación de los niños cuando aún la población adulta no recibió todas sus dosis anticovid y que es imposible hablar de una pandemia controlada cuando los niños aún no están inmunizados.

Sobre la capacidad de respuesta del servicio de salud al sector pediátrico, el médico reconoció que no es nada fácil porque hay déficit en equipamiento y profesional capacitado. “No es lo mismo el personal médico y de enfermería que se necesita, lleva mucho tiempo formarlos. Nuestro personal ya está sobrecargado de trabajo, tiene más de un puesto laboral por la alta demanda. Nosotros estamos trabajando al 100 %, por más de cinco años a diario rechazamos a un paciente por estar totalmente ocupados”, resaltó.

Por último, respecto al regreso a las escuelas de manera presencial, el doctor indicó que los niños ya no pueden seguir aislados, deben volver a las aulas. Para evitar algún brote del virus, la medida fundamental es ventilar las aulas, usar el tapabocas, seguir con el distanciamiento físico y el lavado de manos, de acuerdo con el experto.

Según datos del Ministerio de Salud, actualmente hay 764 camas de UTI a nivel público y aproximadamente 400 en los sanatorios privados. De las 764 camas públicas, 631 corresponden a adultos, 85 a pediatría y 108 a neonatal.