El 100% de las terapias inauguradas hoy en el Departamento de Misiones no serán cubierta por médicos especialistas en terapia sino que los profesionales contratados para ponerlas en funcionamiento cuentan con el perfil técnico calificado por la experiencia previa y un entrenamiento acorde. En el caso de las terapias infantiles los profesionales si cuentan con la especialización en neonatología, explicó el doctor Juan Carlos Portillo, director general de Redes y Servicios del MSP.

“Se apuntó a la búsqueda de los profesionales más capacitados y entrenados en el área. Entendemos que hay una brecha grande y necesitamos capacidad resolutiva”, afirmó el profesional tras la inauguración de las unidades que serán puestas en marcha en la última semana de enero de 2019.

Explicó que en las próximas dos semanas el personal de enfermería será capacitado para el manejo desde lo básico y complejo de las 17 unidades habilitadas en San Juan Bautista y San Ignacio Misiones.

“El plan es que el personal sobre todo de enfermería sea entrenado en el manejo del equipamiento desde lo básico que es manejar las camas articuladas eléctricas con tecnología de punta para cuidados intensivos hasta la infusión de medicamentos, respiradores y monitores y tras el periodo de práctica progresivamente se irán hospitalizando pacientes de acuerdo a la demanda”, señaló.

Portillo admitió que se realizó un gran esfuerzo en la búsqueda de profesionales pero que el personal designado finalmente es idóneo y con capacidad resolutiva. “No tiene sentido instalar un servicio si no será atendido por el personal calificado y así se seguirá generando congestión y saturación en otros niveles si no tenemos la capacidad resolutiva con estas unidades y continuar derivando pacientes. No es esa la idea”, agregó.

“El 100% no es personal con especialización con medicina crítica en adultos pero son internistas en clínica médica con un perfil alto en cuanto a práctica, experiencia y entrenamiento y en el caso de las unidades pediátricas fueron incorporados neonatólogos y el personal de jefatura de enfermería cuenta con experiencia en terapia intensiva en el área central y desde el vamos estarán disponibles luego del periodo de capacitación”, indicó Portillo.

Indicó que forma parte del plan del MSP recurrir a los incentivos para los profesionales que egresan de Medicina para que realicen la especialización en terapia y contar con más profesionales el el área atendiendo que se requiere la habilitación de más unidades de cuidados intensivos en la red de salud.

Citó como ejemplo que en el último periodo académico que culmina en febrero serán incorporados tres terapistas infantiles, dos neonatólgos y dos terapistas para adultos para todo el sistema de salud.

“Tenemos una limitante importante en ese aspecto porque estas subespecialidades no son muy atractivas para la gente y estamos viendo al forma de incorporar incentivos para la formación de los colegas que egresan y seguirá siendo un cuello de botella mientras busquemos instalar más unidades”, puntualizó.

Además de las unidades de cuidados intensivos fueron incorporadas camas de reanimación con la intención de descongestionar las urgencias donde por lo general el pacientes aguarda ser trasladado a terapia o solo requiere cuidados intermedios.

En total serán incorporados 115 funcionarios al equipo de ambos centros asistenciales e incluye médicos, personal de enfermería, técnicos laboratoristas, bioquímicos, técnicos en imágenes y personal de apoyo.

La inversión para la contratación del personal es de aproximadamente G 7mil millones anuales, incorporación del MSP luego del equipamiento y montaje de las terapias a cargo del a EBY y la infraestructura adecuada por la gobernación local.