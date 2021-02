La periodista Zuny Vera, del diario Popular, denunció un intento de coima por parte de dos inspectoras de la PMT. Según relató, las agentes la multaron debido a que supuestamente cruzó el semáforo en rojo sobre la Santísima Trinidad y Sacramento, Asunción. El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde.

“Yo salía de IPS con mi papá, cuando llegue a Santísima Trinidad el semáforo se pone en rojo, me quedo pero ellas me atajaron, me dijeron que me haga a un lado y me pidieron mis documentos. Yo les mostré todo porque no cometí ninguna falta pero ambas insistieron que crucé la luz roja y para no discutir con ellas les pedí que me hagan la boleta y que deberían controlar a los colectivos. Ahí me dicen que ya me hicieron pero que no me iban a entregar, en ningún momento me mostraron el documento. En la zona hay cámaras donde se puede ver que no crucé la luz roja”, expresó la afectada.

Ante la negativa de dar la boleta por parte de las agentes, Vera grabó el momento en que pedía dicha boleta, pero por los nervios del momento dijo que quería la “factura”. En el video se escucha que una de las inspectoras le menciona que ella (conductora) no está bien de la cabeza y le amenazaron incluso con golpearla si no se callaba.

“Yo sé que es la boleta pero les dije que quería mi factura, me equivoqué, y ahí ya me trataron de loca, me dijeron que no estaba bien y que me iban a pegar. Les grabé porque ni portanombre no tenían”, afirmó.

Finalmente, la mujer tuvo que abandonar el sitio sin llevarse el boleto de la multa.

Zuny Vera presentó la denuncia en la Municipalidad de Asunción donde el Director de Tránsito, Enrique Chávez manifestó que realizaría el sumario correspondiente. Sin embargo, hasta el momento los datos de ambas mujeres no les fueron proporcionados.