El paciente ingresó por neumonía bilateral grave a COVID-19 desde el 2 de enero completando 29 días de internación de los cuales 14 estuvo en Terapia Intensiva Respiratoria, comienza el relato el Doctor Carlos Fabián Cárdenas en su cuenta de Twitter, el paciente es su padre.

En los primeros días empezaron los pedidos para el tratamiento contra el virus con 6 dosis de Remdesivir con un precio unitario de aproximadamente G. 1.500.000, cánula de alto flujo, agua bidestilada y antitusivos.

Pasaron siete días y el paciente ingresó a UTI por una descompensación y fue cuando comenzaron los gastos. “Realmente como médico se que un paciente que ingresa a terapia es un paciente al que se le hacen demasiadas medidas, y recibe múltiples medicamentos. Pero el sistema público de salud no cuenta con algunos, por lo que deben de apelar al bolsillo del familiar del paciente para conseguirlos. Como había dicho alguien, acuérdense que es la vida de un ser muy querido el que está en juego”, señaló.

Cárdenas manifestó que sintió humillación y vergüenza ajena cuando tuvieron que comprar Omeprazol, ampollas de furosemida de nitroglicerina, gluconato de calcio y metoclopramida. “Para mi fue algo muy triste pues no concibo la idea de que los pacientes tengan que comprar algo muy básico en salud pública. Esos medicamentos no pueden faltar en farmacia bajo ningún punto de vista, en especial la NTG”, agregó.

Detalló que si un familiar tiene un pico altísimo de presión alta no se cuenta con la NTG que es el fármaco que se usa para esas urgencias que pueden provocar que el paciente tenga un IAM. Infarto Agudo del Miocardio) Para evitar eso tenes que CORRER, literalmente hasta la calle a comprar, y volver”, explicó el médico.

Un fármaco que no puede faltar en UTI es el relajante muscular Atracurio porque es el que permite que el pulmón dañado por el virus se expanda ya que no hay resistencia de los músculos del torax porque el paciente se encuentra paralizado.

“Cada paciente en promedio necesita en UTI unas 30 ampollas por día. El sistema público de salud no cuenta con dicho medicamento, ni mucho menos las grandes cadenas de farmacias. Se consigue en las farmacias pequeñas o por contrabando de Clorinda o de PJC”, indicó.

El precio de cada ampolla va entre entre los G 50.000 y los 75.000 guaraníes dependiendo de donde se compre y por día esto representa más que un sueldo mínimo.

Cárdenas destacó que el día que su padre despertó terminó el stock de Midazolam, uno de los sedantes que se usa para dormir al paciente. “Por día cada paciente requiere de un promedio de 50 ampollas”.

Entre otros pedidos diarios que debían conseguir se encuentra filtros antibacteriales para el respirador, aerocámaras, circuito cerrrado de aspiración, perfus, atrapamocos. “Tampoco contaban con enoxaparina en algunas oportunidades, importantísimo para controlar la coagulación”, citó.

En el caso de su padre tuvo una bacteria que requirió tratamiento antibiótico por 14 días que incluyó cuatro tipo de fármacos, dos de ellos tuvieron que comprarlos por un valor de G. 800.000 por día.

El médico relató que tener a un familiar internados implica además de gastos, no trabajar, dormir mal, se vive pendiente de los informes que sale solo una vez por día y la comunicación es solo por vía telefónica y no se tiene contacto alguno con el familiar y “te abraza la incertidumbre”.

Los gastos entre farmacia, combustible, peaje y artículos varios gastaron aproximadamente G. 42.000.000.

“Eso es lo que en promedio vale la vida de tu familiar en el sistema público de salud. Uno se pregunta demasiadas cosas después. Nosotros hemos podido también gracias a la gran ayuda de colegas y amigos, además del esfuerzo de los hermanos. Pero ¿y los viven de sus jornales que van a hacer?. Los que viven del día a día. O los que ganan el sueldo mínimo. Si llegan a pasar por esto, ¿van a resignarse a dejar morir a su gente?. ¿Donde está el Estado?. ¿Por que permiten que pase esto?”, cuestionó el profesional.

Admitió que quedó sorprendido de que nadie haya hecho absolutamente nada para cambiar esta situación ya que es el reflejo de años de pésima gestión en Salud y Educación.

“Si después de vivir esto, te vas a ser hurrero de algún político, te digo que sos un imbécil. Estas personas no moverán un dedo para detener la maquinaria que debe seguir funcionando. Un sistema corrompido hasta la médula, totalmente podrido y asqueroso, manejado por gente sin escrúpulos que nos tienen a todos en sus manos”, afirmó.

El profesional valoró haber conocido personas maravillosas tanto colegas como familiares de otros pacientes así como las personas con sus oraciones y ánimos.

“Si después de esto me dicen que al morir hay un purgatorio en el más allá, no les voy a creer. Esto, todo esto es el verdadero purgatorio. Y se vive todos los días en los hospitales”, puntualizó.

Sinceramente casi nunca me he sentado un fin de mes a hacer cálculos de mis gastos. Este mes esperé hacerlo por la sencilla razón de que, nunca hemos gastado tanto en un mes como gastamos en este tiempo en un hospital público.

Por eso me atrevo a abrir este hilo.

— Carlos Fabián (@CfCardenas20) February 1, 2021