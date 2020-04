La defensa de Juan Ángel Napout había solicitado la libertad condicional del ex dirigente deportivo mientras espera la apelación a su condena. Sin embargo, la jueza Pamela K. Chen, de Nueva York, negó aceptar el pago de la fianza.

La magistrada determinó que el mismo no demostró en evidencia clara y convincente que no es probable que huya del país, según informaron medios internacionales. Además aseguró que no existen casos de COVID-19 en la prisión.

Ante este revés, la familia de Napout emitió un comunicado mediante el cual asegura que no se dará por vencida. “Agotaremos todas las medidas posibles velando por la vida de nuestro querido Juan, vamos a pelear por sus derechos”, reza el escrito.

Sus familiares agradecieron el apoyo de las personas en esta causa, y lamentaron que en otros casos la justicia norteamericana procedió a la liberación de los internos, mientras que en esta causa “aún priman fríos tecnicismos jurídicos sobre el valor principal que se debería buscar proteger, que es la vida”.





Juan Angel Napout fue arrestado en Suiza en el 2015, luego de que se investigara su involucramiento en sobornos y corrupción junto con otros directivos.

El extitular de APF había solicitado una medida compasiva atendiendo al alto índice de contagios por coronavirus en Estados Unidos, donde está preso.