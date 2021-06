En la tarde de este último domingo, en el Tercer Piso del Pabellón correspondiente a pacientes internados por COVID-19, se registró un incidente entre familiares de un internado y los médicos de guardia. El episodio se dio ya que una familiar se encontraba en una zona no autorizada, violando todos los protocolos de bioseguridad.

La señora Lourdes Vázquez, cuya hija fue quien estaba en ese sitio queriendo alimentar a su padre, explicó al canal Gen y radio Universo que su paciente es dependiente y necesita ayuda para alimentarse. Actualmente se encuentra en una sala normal tras salir de UTI.

La mujer comentó que ella cuenta con el permiso correspondiente para ingresar a la zona restringida y que hace guardia frente al Ingavi de lunes a viernes y que los fines de semanas van sus hijas. Es así que el domingo pasado una de sus hijas intentó ingresar al área donde está el paciente para poder alimentarlo, pero fue echada del sitio, según relató.

Lourdes mencionó que luego ella se apersonó al sitio donde estaba su hija y un amigo de esta. Los tres ingresaron nuevamente al hospital del IPS para reclamar a los médicos el motivo por el cual impedían que ingresen a asistir al hombre internado.

“Nos fuimos junto a la doctora que estaba de turno y le preguntamos cuál era el problema. Le expliqué que tenía permiso y que mi hija le iba a dar de comer. Me dijo: ‘fuera de aquí’. Mi hija le mostró mi permiso y la doctora saltó por el documento, no tenía que hacer eso, le dijo que puede filmar si quiere al amigo de mi hija, entonces el muchacho estaba filmando pero luego la doctora se dio la vuelta, estiró el teléfono, se cayó al suelo el celular y ella se agacho para agarrar, entonces se forcejearon, pero en ningún momento hubo agresión ahí. Cuando yo quise filmar también la doctora quiso quitarme”, relató.

“Cuando la doctora estaba en el suelo intentando agarrar el celular dijo ‘hay me lastiman’ y ahí salió el doctor que es un animal (el esposo de la médica) y le agarró al amigo de mi hija, le tiró por el piso, él se llevó la peor parte porque el doctor se subió sobre el muchacho que es muy flaquito y casi le asfixió, fue un intento de homicidio”, agregó.

La entrevistada indicó que ahora están solicitando a las autoridades del Ingavi que entreguen el disco del circuito cerrado para sustentar su versión de lo ocurrido. “Los médicos están por perder porque el muchacho sufrió daños internos. Estos animales bestias, no tienen una pizca de educación. Ellos no dieron la cara para hablar. No hubo agresión a la doctora, por eso queremos el disco del circuito cerrado. Nosotros exigimos el disco del circuito cerrado, no tenemos nada que ocultar. Se están resistiendo y sacan una parte. En ningún momento les agredimos. Las bestias fueron ellos. Si la médica perdió su bebé, fue por el estrés, lo siento mucho pero no fue nuestra culpa, ellos comenzaron esto. Ayer recibimos un dato anónimo que decía que la mujer no sufrió una pérdida. Vamos a llegar al fondo de esto”, puntualizó.

Ayer el Ministerio de Salud elevó su solidaridad hacia la doctora del IPS Ingavi que fue agredida y confirmó que la misma estaba embarazada pero que a consecuencia de los golpes perdió a su bebé.