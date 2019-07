El fiscal Julio Ortíz, quien investiga el supuesto caso de acoso en la Patrulla Caminera, confirmó a la 970 AM que el abogado de la víctima denunció que la mujer recibió propuestas de la familia del investigado para que desista de su denuncia.

“Vino su abogado con un CD, pero estaba vacío. Me dijo que los familiares de Giménez le ofrecieron dinero “, indicó el agente fiscal pero no quiso revelar el monto.

Ortíz sostuvo que no quería inmiscuirse en este ofrecimiento porque no le compete lo que hagan las partes. “Propuestas pueden haber, de que acepte o no ya depende de uno. Es válido que las partes lleguen a un acuerdo, porque no es extorsión o cohecho”, afirmó.

Reinaldo Giménez está imputado por acoso sexual, a partir de las declaraciones de la afectada directa y de los testigos, quienes en los próximos serán citados a prestar su declaración.