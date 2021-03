El Ministerio de Salud Pública expuso que ya no tiene sentido cerrar las fronteras al circular en nuestro país la variante brasileña, sino más bien se deben aplicar medidas locales para evitar que se disperse el Covid-19.

El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, explicó en conferencia de prensa que la presencia de la variante brasileña del Covid-19 ya está en nuestro territorio en un gran porcentaje, tras los estudios realizados por diferentes grupos de investigación y laboratorios privados.

Es por ello que consideró que no haría ninguna diferencia cerrar las fronteras con el Brasil en este momento. “No importa si venís de Brasil o Argentina, la situación está difícil en todos lados. No importa de dónde vengas, debés traer el test negativo, se deberá cumplir con el protocolo para ingresar. No estamos muy diferentes que Brasil”, comentó el epidemiólogo.

Ahondó que al existir circulación comunitaria del virus en nuestro país, una persona que quiera ir por ejemplo a Villarrica, debería hacer el mismo protocolo que otra que está retornando del extranjero: hacerse un test y permanecer aislado en una cuarentena.

El funcionario de Salud instó a la ciudadanía a permanecer en sus respectivas burbujas y así desacelerar el ritmo de contagio.