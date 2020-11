La fiscal interviniente, Hermenegilda Cubilla imputó a Lucas González por Homicidio Culposo y Obstrucción al Resarcimiento por Daños en Accidente de Tránsito y requirió al Juzgado la aplicación de la prisión preventiva. La causa se tramita en el Juzgado Penal de Garantías número 2, a cargo del magistrado Amílcar Antonio Marecos.

No obstante, unas 30 personas, entre familiares y amigos, se manifestaron esta mañana frente al citado Juzgado y solicitaron la imputación por homicidio doloso ya que, según dijeron, González estaba alcoholizado, además minutos antes del accidente fatal chocó contra otro vehículo por lo que estaba huyendo.

Sonia, madre del niño, comentó a los medios locales que el 14 de noviembre, se recibió de agrónoma por lo que festejaron con una cena al día siguiente.

“Si fuese 5 segundos más tarde, mi hijo estaría vivo todavía. No me voy a cansar hasta que se haga justica para mi hijo. No tengo palabras para él (Lucas Gabriel), solo que se vaya a la cárcel”, lamentó la madre.

De acuerdo a lo que mencionó el corresponsal en Ciudad del Este, Gustavo Galeano, la extracción de sangre, además de la prueba de orina mediante autorización judicial, fueron remitidas al laboratorio forense en Asunción. Sin embargo, continúan aguardando los resultados.

Por último, la fiscal indicó que, dependiendo de los resultados de las pruebas, cambiaría la carpeta fiscal.

El domingo 15 de octubre pasado, a las 21 hs un vehículo de la marca Toyota Premio, al mando de Lucas González de 20 años, circulaba sobre la referida avenida cuando perdió el control de su rodado y embistió a un niño de 11 años que compartía la cena con su familia en un puesto de hamburguesería.

El menor perdió la vida a raíz del impacto. Posteriormente, el automóvil fue a parar contra la columna de la ANDE. El percance ocurrió sobre avenida San José, en el Km 7 Ciudad Nueva, de Ciudad del Este.